Paura nel condominio: litiga con i vicini ed estrae la pistola

Litiga con i vicini e si presenta alla porta con una pistola - una scacciacani, priva del tappo rosso, con dentro tre proiettili a salve - e li minaccia di morte. È successo a Umbertide, in un condominio. I carabinieri hanno denunciato un 65enne di origini campane, da tempo residente in città, per minaccia aggravata dall’uso delle armi e detenzione abusiva di armi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo si sarebbe presentato alla porta dell’appartamento della famiglia con cui stava litigando impugnando una pistola e proferendo nei loro confronti insulti e minacce di morte. I carabinieri lo hanno trovato con la pistola scacciacani e lo hanno denunciato.