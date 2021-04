Uova di cioccolato e colombe pasquali per i bisognosi dagli allievi della scuola di Polizia

Uova di cioccolato e colombe per le persone in stato di bisogno. Nella mattinata di ieri, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari”, diretto dal Primo Dirigente Maria Teresa Panone, una rappresentanza degli Allievi Agenti del 212° corso di formazione ha consegnato al cappellano della scuola di polizia, don Mariano Montuori uova di cioccolato e colombe che saranno donate alla Caritas dell’archidiocesi Spoleto Norcia.

Al gesto hanno contribuito anche gli allievi agenti impegnati nella “formazione a distanza”.

"Per gli allievi agenti l’iniziativa è stata particolarmente significativa, anche ai fini del loro percorso formativo, rappresentando un momento di particolare vicinanza fra l’istituzione Polizia di Stato ed i cittadini più bisognosi, dato il momento storico particolarmente difficile che si sta attraversando" si legge in una nota della Polizia di Stato.

La breve cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle attuali normative anti Covid-19.