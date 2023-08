Parcheggia all'ospedale e quando torna non trova più la targa dell'auto

Va in ospedale per una visita e quando torna a riprendere l'auto non trova più la targa. Una perugina ha subito denunciato alle forze dell'ordine lo strano furto che ha subito nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

La derubata si è recata in ospedale per una visita, parcheggiando l'auto nel parcheggio del nosocomio perugino. Dopo aver fatto la visita, però, quando è tornata a prendere la vettura si è accorta che qualcuno aveva asportato la targa posteriore. Immediata la denuncia.

Le targhe rubate vengono utilizzate per camuffare auto, a loro volta rubate, da utilizzare per la fuga dopo furti e rapine. Altre volte vengono applicate a vetture che poi vengono poste in vendita a ignari clienti.

Per il derubato, invece, scatta la trfaila burocratica di richiedere una nuova immatricolazione e nuove targhe alla Motorizzazione.