Padre scopre la marijuana del figlio e lo porta a denunciare lo spacciatore

Il padre scopre che il figlio minorenne ha comperato della marijuana e lo porta dalle forze dell’ordine per denunciare lo spacciatore.

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, per un giovane che forniva droga ad alcuni ragazzi a Perugia. Secondo i giudici “la penale responsabilità dell’imputato per la cessione in un breve periodo di tempo di sostanza stupefacente può essere validamente fondata sulle concordanti dichiarazioni di tre acquirenti, quali persone informate sui fatti”.

Uno degli acquirenti era un ragazzo minorenne che il padre aveva portato dalle forze dell’ordine dopo averlo scoperto con la droga appena acquistata. La difesa aveva provato a smontare l’accusa di spaccio sostenendo l’occasionalità dell’episodio, ma per i giudici il fatto che i tre acquirenti “non avessero memorizzato il numero del cellulare dell’imputato” non deponeva a favore di questa ipotesi, in quanto “stante il breve lasso di tempo in cui si sono concentrati gli acquisti, è del tutto normale che i contatti si siano risolti con il recuperare il numero dalle chiamate della settimana precedente senza necessità di archiviarlo”.