Ospedali Perugia, Foligno e Spoleto, parte il potenziamento: vertici, assunzioni e soldi per gli operatori Ps

Rafforzare la pianta organica degli Ospedali di Foligno e Spoleto per rimpiazzare i posti vacanti. E' questa la decisione della Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Salute, Luca Coletto, che ha approvato un atto che autorizza l'Azienda Usl Umbria 2 ad individuare le posizioni funzionali apicali ancora non coperte:

1 incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ospedaliero di Foligno, 1 incarico di Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica di Presidio ospedaliero di Spoleto,1 incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria P.O. di Foligno e Spoleto. Pertanto la USL 2, a decorrere dall'approvazione dell’atto, potrà procedere all'avvio delle procedure per l'assegnazione delle apicalità delle strutture complesse.Inoltre l’Usl2 ha bandito il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro cardiologi al “San Matteo degli Infermi”.

“L’atto approvato stamani – ha riferito l’assessore Coletto – va nell’ottica di favorire l’attività dei presidi ospedalieri di Foligno e Spoleto garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate alla domanda di cura e di prevenzione”. L’assessore Coletto ha quindi reso noto che Giunta regionale con deliberazione n.686 ha preso atto dell'accordo sindacale raggiunto con la direzione sanità in merito al riparto delle risorse pari a 1.044.186 euro, destinate a riconoscere le particolari condizioni di lavoro svolto dal personale dipendente delle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale nei Pronto soccorso”. La somma di 1.044.186 sarà così ripartita: 221.901 all'Azienda Ospedaliera di Perugia, 116.877 all'Azienda Ospedaliera di Terni, 373.749 all'Usl 1 e 323.659 all'Usl 2.