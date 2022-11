Ospedale Perugia, specializzandi denunciano medico-docente: "Hanno deciso di minimizzare? Noi andremo fino in fondo"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di parte dell'Associazione Liberi Specializzandi che hanno denunciato i presunti soprusi, forme di bullismo e orari massacranti a carico di specializzanti di Neurologia dell'Ospedale. Una storia, ancora tutta da verificare, che ha fatto il giro dei media nazionali e che ha prodotto una inchiesta della procura e una interna. L'associazione ha giudicato negativo l'incontro tra gli specializzandi e i vertici dell'Ospedale e dell'Università. Buona lettura.

Consideriamo intollerabile il modus operandi dell'azienda sanitaria e dell'Università di Perugia. Hanno convocato gli specializzandi e , senza nessun attestato di solidarietà per il trattamento verbale subito dalla Parnetti, non si sono presentati con le timbrature, non hanno preso nessun provvedimento verso la Direttrice e soprattutto sembravano quasi scocciati per la vicenda, pensando più al clamore mediatico che alla situazione. La Direttrice si è recata in reparto come se nulla fosse e non si è scusata con gli specializzandi.

Tutto ciò è di una gravità estrema: come associazione ALS continueremo la nostra attività di rappresentanza davanti agli oggettivi reati deontologici e amministrativi della scuola in questione. Richiediamo nuovamente con fermezza un comunicato del Rettore e dell'azienda ospedaliera sulla vicenda, pretendiamo la sospensione della Parnetti da Direttrice di Scuola di specializzazione, confidiamo nella Procura e nell'Ispettorato del Lavoro, abbiamo attivato tutte le iniziative con il Governo, il Parlamento e la FNOMCEO.

Coloro i quali hanno deciso di minimizzare nella speranza di far passare tutto nel dimenticatoio, non solo infangano una istituzione di oltre 700 anni ma soprattutto nutrono speranze vane perché non ci fermeremo fino a quando non si sarà fatta chiarezza.