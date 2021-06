Nomine & Poltrone, Adriano Piazzoli eletto presidente della Associazione per la Cremazione di Perugia

Adriano Piazzoli eletto all’unanimità presidente della Associazione per la Cremazione di Perugia. L’Associazione è in linea di continuità coi valori e le esigenze espresse da quella storica dell’ultimo quarto di secolo dell’Ottocento, ispirata da Ariodante Fabretti. Piazzoli, noto collezionista del Borgo d’Oro, è memoria storica della città. È uno dei primi soci della Famiglia Perugina, che seguì fin dai tempi del fondatore, l’avvocato Dante Magnini. È socio dell’Associazione Vivi il Borgo alla quale conferisce materiali idonei alla realizzazione di mostre di sicuro interesse sulle materie più diverse.

Concede generosamente i propri materiali a Enti e Associazioni. Promuove incontri. È relatore in occasioni di cultura popolare. Socio e frequentatore assiduo degli incontri dell’Associazione culturale Porta Santa Susanna, si distingue per originalità e vivacità d’interventi. Storico giocatore e vincitore di tornei regionali di boccette. Rilegatore professionista e poi dipendente ‘scritturale’ del Comune di Perugia. Piazzoli è punto di riferimento della storia del suo Borgo, che riesce a declinare attraverso le figure maggiori e minori della comunità perugina.

Dice: “Mi sono iscritto alla Società per la Cremazione in occasione della tragica vicenda di Eluana Englaro. Da quel momento, sono diventato un acceso sostenitore della cremazione che condivido nei suoi aspetti etici e sociali”. Aggiunge: “Sono favorevole alla dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze, situato nel Cimitero Monumentale di Perugia”. Commovente l’epigrafe che sovrasta le ceneri di Fabretti nel Tempio crematorio (foto): “Quest’Ara crematoria, affermazione di libero pensiero altamente civile, nella pietà per gli estinti, Perugia volle onorata nel nome di ARIODANTE FABRETTI, sacro alla scienza e alla Patria. 1894”.

Quelle ceneri furono conferite alla natia Perugia da Torino, dove Fabretti aveva operato come archeologo e storico per la costituzione del Museo Egizio. Tornando al presente, e a Piazzoli, dopo varie esperienze da consigliere, i soci hanno dunque deciso di riconoscerne i meriti omaggiandolo con l’onore e l’onere della presidenza di questa Associazione. Auguri di lunga vita, all’amico Adriano Piazzoli (in foto sulla panchina di via Lucida, al suo Borgo).

POSTILLA PERSONALE: Ho avuto modo di apprezzare la competenza dello studioso Fabretti in occasione della stesura del mio libro “Perugia a luci rosse” in cui riporto documenti sulla prostituzione perugina, da lui editi per la prima volta. Quanto ad Adriano Piazzoli, è mio amico di vecchia data e mi complimento di cuore con lui per la nomina.