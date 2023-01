Maltempo, scuola chiuse domani a Perugia, Nocera Umbra, Norcia e Spoleto

Scuole chiuse domani a causa del maltempo. Doo la nevicata di oggi e le condizioni delle strade, con accumuli di neve che potrebbero trasformarsi in lastre di ghiaccio, il sindaco di Perugia ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale.

"A seguito del documento di allerta meteo diramato dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile dell'Umbria, (n. 023/2023), nel quale si prevede per stasera un codice giallo per rischio neve sui settori regionali A - C - D e per rischio ghiaccio sui settori A – C - D, si comunica la chiusura, in via precauzionale sull’intero territorio comunale di tutti i servizi educativi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, comprese le Università e Istituti di Alta Formazione" si legge nel sito del Comune di Perugia.

Per informazioni sull'allerta consultare questa pagina: https://cfumbria.regione.umbria.it.

Anche il Comune di Nocera Umbra ha deciso per la chiusura degli istituti scolastici: "Domani, martedì 24, scuole chiuse. Stiamo passando per liberare le ultime strade e per gettare il sale in vista dell’allerta ghiaccio - si legge nella pagina Facebook del Comune - In molte località, non solo del nostro comune, non è stata ripristinata la fornitura di energia elettrica. Siamo in contatto con gli addetti Enel e anche la Prefettura è stata informata della situazione. Al momento non ci sono tempi certi per la risoluzione".

"Questo pomeriggio il sindaco Andrea Sisti ha firmato l'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per martedì 24 gennaio - si legge nel sito del Comune di Spoleto - A causa delle condizioni meteo, delle nevicate e delle basse temperature e, quindi, del rischio causato dal gelo che sta interessando l'intero territorio comunale, il sindaco ha disposto anche per la giornata di

Scuole chiusedi ogni ordine e grado, anche asili nido, a Norcia.

Le condizioni meteo sono previste in miglioramento nella zona del Tuderte, tanto che "l'amministrazione comunale di Todi comunica che non sussistono elementi per adottare provvedimenti di protezione civile al fine di sospendere le lezioni scolastiche".