Multe e sanzioni, quanto incassano i Comuni nel Perugino. La classifica dei cittadini più indisciplinati

A Perugia ogni cittadino paga 25,54 euro di multe ogni anno. Ad Umbertide solo 4,92 euro pro capite e a Magione ancora meno. Il dato emerge dal confronto, sul bilancio 2020, pubblicato da OpenPolis sui proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

A Perugia, su 165.683 abitanti, le entrate assolute per multe, sanzioni e ammende nel 2020 sono state di 4.189.837,46 euro. Il che equivale, per le entrate pro capite per multe, sanzioni e ammende a 25,54 euro.

A Foligno, con 56.999 abitanti, le entrate risultano 749.492,36 euro, con un costo pro capite di 13,56 euro.

A Spoleto gli abitanti sono 37.964, e il Comune ha emesso sanzioni per 1.981.476,68, con un costo per cittadino di 53,08 euro.

Corciano con i suoi 21.427 residenti, mette a bilancio 141.744,48 euro di sanzioni, cioè 6,68 euro per ogni cittadino.

Il Comune di Marsciano, per 18.710 abitanti, incassa 116.825,73 euro, equivalenti a 6,48 euro pro capite all’anno.

A Città di Castello, 39.632 residenti, il bilancio si rafforza con 335.584,24 euro di sanzioni, cioè 8,74 euro per persone.

Todi con i suoi 16.606 abitanti, può contare su 206.342,49 euro di infrazioni, con un costo pro capite di 13,37 euro.

Ad Umbertide, come detto, il costo per abitante più basso: solo 4,92 euro per ognuno dei 16.530 residenti, cioè 80.435,53 euro totali.

Castiglione del Lago ha 15.479 abitanti, mette a bilancio 151.314,08 euro di sanzioni, per un costo di 10,29 euro a testa.

A Gubbio i 31.736 residenti pagano 10,87 euro a testa di multe per un totale di 340.578,53 euro.

A Magione i residenti sono 14.815 e pagano 3,43 euro a testa di multe per un totale di 50.394,77 euro.