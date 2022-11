Perugia, morta in ospedale per una diverticolite non riconosciuta: maxi risarcimento ai familiari

Era entrata in ospedale per una diverticolite, ma i medici non si erano accorti della patologia e una 55enne era deceduta per una cura errata. Adesso il giudice del Tribunale civile di Perugia ha concesso un risarcimento di 1 milione e 500mila euro che l’Azienda ospedaliera dovrà pagare a favore dei familiari.

La donna era stata ricoverata in ospedale a causa di dolori all’addome l’11 agosto del 2014. I medici le avevano subito diagnosticato un blocco intestinale, sottoponendola a un clistere che avrebbe provocato una perforazione dell’intestino.

Secondo i periti quell’intervento sarebbe stato sconsigliato in presenza di un caso di diverticoli, ma sul caso non aveva pesato solo una terapia errata, bensì anche l’assenza di esami specifici. Prima che la donna potesse essere sottoposta a un intervento chirurgico, era deceduta per “insufficienza cardio-respiratoria iperacuta da shock settico da peritonite stercoracea diffusa, determinata dalla perforazione di un diverticolo sigmoideo”.

Secondo i periti, ipotesi poi accolta dal giudice Gaia Muscato della prima sezione del Tribunale di Perugia, il comportamento dei medici fu “gravemente imprudente” sia per il trattamento sanitario del clistere sia per la mancata esecuzione di un’ecografia e una tac per sincerarsi dello stato della paziente.

Subito dopo la morte della donna i familiari avevano iniziato un iter giudiziario con una denuncia, ma il procedimento penale era stato archiviato, e un esposto alla Corte dei conti. A distanza di otto anni, assistiti dall’avvocato Andrea Ulivucci, hanno ottenuto la condanna dell’Azienda ospedaliera di Perugia al risarcimento del danno.

“I familiari della signora deceduta sono soddisfatti del pronunciamento del Tribunale e molto contenti del risultato – afferma l’avvocato Ulivucci – erano anni che aspettavano di poter vedere ristabilita la verità dei fatti”.