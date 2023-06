Perugia, cunicolo trasformato in un covo per sbandati: blitz della polizia locale

Nelle prime ore della mattina di martedì 13 giugno, due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute in zona Monteluce, dove era stata segnalata la presenza di persone senza fissa dimora che avevano occupato un cunicolo sotto la strada, costruendo un ricovero di fortuna, nascosto dalla vegetazione.

L’area è stata sgomberata e, grazie all’intervento di Gesenu e del personale del cantiere

comunale, il sito è stato bonificato e messo in sicurezza.

Occupazioni abusive anche in Via Fatebenefratelli e in Via Diaz. In Via della Cupa, spiega il Comune con una nota, è stato trovato un extracomunitario di cittadinanza gambiana, regolare sul territorio nazionale, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.