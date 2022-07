ESTATE 2022 Il Minimetrò aperto fino a tarda notte per Umbria Jazz: tutti gli orari e il concerto dei Funk Off

Dalla prossima edizione di Umbria Jazz 2022, da venerdì 8 a domenica 17 luglio, l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 01,45 (ultima corsa); inoltre, domenica 10 e 17 luglio l’orario di apertura sarà anticipato alle 8,30. Si informa anche che mercoledì 13 luglio alle ore 11,30, presso la stazione di Pincetto, è prevista l’esibizione dei Funk Off. La biglietteria manuale di Pian di Massiano effettuerà una apertura straordinaria nel week end (per informazioni sugli orari si prega di consultare il sito internet della società); si consiglia l’acquisto preventivo del biglietto, onde evitare assembramenti presso le macchine di vendita delle stazioni.

L’accesso al minimetrò è consentito solo con l’uso corretto della mascherina FFP2 (in conformità alle norme vigenti) e la capienza massima possibile per ogni vettura è di 25 persone, come da segnaletica all’interno dell’impianto e informazioni presenti nel sito internet. Per l’intero periodo di Umbria Jazz (8-17 luglio) è consentito il trasporto di biciclette all’interno del minimetrò fino alle ore 18,00.