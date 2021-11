Rolex e Louis Vuitton taroccati alla Fiera di San Florido: scatta il maxi sequestro della Guardia di finanza

Rolex, Louis Vuitton e Dior alla Fiera di San Florido a Città di Castello, ma si tratta di prodotti con marchi contraffatti e scatta il sequestro da parte della Guardia di finanza.

Le Fiamme gialle della Tenenza di Città di Castello hanno attuato una serie di controlli per contrastare il commercio di prodotti contraffatti e non sicuri in occasione dello svolgimento della "Fiera di San Florido".

I controlli hanno permesso di rilevare come fossero stati messi in vendita centinaia di prodotti contraffatti, riportanti marchi di lusso come Rolex, Louis Vuitton e Dior. Il venditore denunciato operava come ambulante senza le licenze previste. Per tale ragione, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre cinquecento articoli di bigiotteria, nuovi ed etichettati, nonché capi di abbigliamento.

Il monitoraggio svolto dai finanzieri, esteso anche alle zone limitrofe alla Fiera, ha portato, inoltre, al sequestro di più di 200 articoli non conformi agli standard di sicurezza dettati dalla normativa nazionale ed europea.