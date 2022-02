Gira per Spoleto con una mazza da baseball in auto: denunciato dai Carabinieri

Un giovane spoletino è stato fermato dai Carabinieri con una mazza da baseball in auto e un altro giovane aveva 2 grammi di cocaina con sé. Entrambi sono stati denunciati dai Carabinieri di Spoleto, mentre altri due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori.

Nel corso dei controlli effettuati dal personale dell'Arma sono state identificate 253 persone; 147 i veicoli controllati unitamente alle carte di circolazione; 63 persone controllate in relazione al green pass; 15 esercizi commerciali controllati con particolare attenzione al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione epidemiologica; 9 contravvenzioni legate al codice della strada (mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità, guida senza patente al seguito, mancanza revisione veicoli).

Risulta sequestrato 1 veicoloper assenza di copertura assicurativa, ovvero mancanza di documentazione di guida e revisione del veicolo; 2 le segnalazioni amministrative di due ragazzi, seguito rinvenimento di modica quantità di stupefacente, tipo hashish, per uso personale; 1 patente ritirata per guida in stato d’ebrezza; 1 persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tipo cocaina (più di 2 grammi) con relativo sequestro di somma di denaro detenuta pari a 1.300 euro; 1 persona denunciata per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.