Marsciano, trasforma la vita della compagna in un inferno: non potrà più avvicinarsi a lei

Trasforma la vita della compagna in un inferno, ora non potrà più avvicinarsi a lei. I carabinieri di Marsciano hanno denunciato un 25enne, residente in città, per atti persecutori. La donna, agli inizi di settembre, è andata dai militari e ha raccontato le violenze e le minacce del compagno. Un incubo che secondo la ricostruzione dei carabinieri andava avanti da tempo.

Il giudice ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e di non accedervi senza autorizzazione, nonché il divieto di avvicinarsi alla propria consorte ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.