Marsciano, screening anti-Covid: ampliate le categorie ammesse e primi dati confortanti

Su 94 test rapidi effettuati in farmacia a Marsciano nessun positivo al Covid individuato. Lo scorso 12 marzo ha preso il via la campagna di screening gratuita mediante test sierologici rapidi gestita dal Centro operativo comunale di Protezione civile. Poco meno di 2mila i kit inizialmente disponibili ai quali ora se ne aggiungono ulteriori 3mila.

La nuova disponibilità permette di ampliare la platea di soggetti che potranno fare domanda per l’effettuazione del test che serve a verificare se la persona è entrata in contatto con il virus Sars Cov 2 e, in caso di risultato positivo, a fare i successivi approfondimenti del caso a partire dal tampone molecolare. Lo screening, effettuato da personale medico in pensione, sarà eseguito con l’utilizzo di una unità mobile e di alcune location individuate sul territorio in base alle necessità. Alcune particolari categorie di soggetti sono già state contattate al fine di invitarle ad aderire alla campagna di screening.

Queste tutte le categorie di soggetti che risiedono o lavorano sul territorio comunale che possono richiedere l’effettuazione del test: Famiglie (intero nucleo) con presenza di soggetti disabili e/o non autosufficienti; Operatori dei servizi alla persona (parrucchieri, estetiste ecc.); Operatori di associazioni e di attività che operano in ambito sociale, culturale e della formazione; Liberi professionisti (a titolo di esempio: avvocati, geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, agronomi, consulenti del lavoro, consulenti finanziari, fiscali ecc.); Personale di Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf), patronati, sindacati.