Maltempo, dopo la pioggia il vento: albero centra un'automobile parcheggiata

Oltre 350 richieste di intervento a causa di alberi e rami caduti a causa del vento. Super lavoro per i vigili del fuoco in tutto il perugino, 160 quelli già effettuati, oltre 200 in attesa che le squadre del comando provinciale possa rispondere alle richieste di soccorso.

Alberi caduti si registrano a Mantignana e a Ponte San Giovanni dove un grosso ramo è finito sulla quattro corsie. A Ponte della Pietra, lungo la via Settevalli, nel primo pomeriggio di oggi, un fusto è caduto tranciando un cavo della corrente. Diverse abitazioni sono rimaste al buio per alcune ore.

In via del Giochetto, un albero è caduto sopra un'automobile parcheggiata. Non si registrano feriti.

ltre al personale ordinario sta operando personale Gos(Gruppo Operativo Speciale) per la disostruzione di alcuni corsi d'acqua a Campo Reggiano e San Bartolomeo, a Gubbio. In quelle zone i corsi d'acqua hanno reso inagibile parecchi fabbricati fino a demolire alcune rimesse agricole.