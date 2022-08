Maltempo, alberi caduti e tombini al collasso: arriva la pioggia ed è subito caos

Attesa, desiderata. E subito dannosa. Perché la pioggia, invocata da settimane, è arrivata oggi pomeriggio con grande intensità. Dalle 15 circa, abbondanti precipitazioni e vento forte si sono registrati in tutto il territorio comunale. Decine gli interventi di vigili del fuoco e polizia locale che si sono registrati in una manciata di minuti, dal centro storico alla periferia.

I maggiori problemi sono legati a piante e rami caduti sulle strade e agli allagamenti che si sono registrati a causa dei tombini che non sono riusciti a gestire l'improvvisa massa d'acqua dopo lunghi mesi a secco.

Gli interventi sono ancora in corso, con quattro squadre dei vigili del fuoco impegnate in circa 70 emergenze. Lungo via Corcianese si è verificato anche un incidente: un'auto e un camion si sono scontrati. Sul posto i soccorsi.

Il sito specializzato Umbria Meteo segnala anche grandine di grandi dimensioni in Altotevere. Le zone più colpite sono quelle di Pierantonio e San Giustino.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 9 agosto "Maltempo al primo mattino con isolati rovesci o temporali in area appenninica che, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, tenderanno ad interessare tutta la regione con fenomeni localmente più intensi sui settori meridionali. Rapido esaurimento dei fenomeni in serata. Venti: moderati da Nord-Est con locali rinforzi, tenderanno a calare d'intensità dalla serata. Temperature: stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 10 agosto "Irregolarmente nuvoloso sulla catena appenninica ed i settori meridionali dove, nel pomeriggio, non si esclude qualche breve ed isolata precipitazione. Venti: moderati da Nord-Est con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo "Tempo prevalentemente stabile che, in un contesto di ventilazione da Nord-Est, manterrà temperature gradevolmente estive", si legge sul sito.