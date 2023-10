"Compro il letto, se va al bancomat le spiego come fare per prendere i soldi", ma è una truffa: denunciato

I carabinieri di Magione hanno denunciato un 57enne di origini lombarde per truffa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima, che poi ha sporto querela dando avvio alle indagini, ha messo in vendita online un letto matrimoniale ed è stata contattata da un possibile acquirente. Il 57enne, dopo aver ottenuto il numero di telefono della venditrice, ha pattuito con lei un prezzo per concludere la transazione, rendendosi disponibile a effettuare immediatamente il pagamento. A quel punto ha chiesto alla donna di recarsi al bancomat e seguire le sue indicazioni fornite per telefono per "ottenere" il pagamento.

La donna, raggiunto uno sportello delle Poste, ha seguito le istruzioni fornite dal truffatore che si è finto acquirente, ma a operazione conclusa si è accorta di aver versato lei i soldi.