Assalto al magazzino, la polizia li mette in fuga: artificieri in azione per un trolley sospetto

E' successo in via Settevalli, sul posto anche la polizia scientifica

Suona l'allarme, nel cuore della notte, in via Settevalli. Gli agenti della Squadra Volante di Perugia sono intervenuti in un magazzino per un'effrazione. I poliziotti hanno trovato i cancelli legati con il filo di ferro e la centralina dell'allarme danneggiata. Gli agenti hanno individuato alcune persone nella zona boschiva adiacente la proprietà e le hanno inseguite, senza senza successo.

Durante la corsa i fuggitivi hanno abbandonato una borsa con degli attrezzi e un trolley con un congegno artigianale con vari cavi elettrici, subito controllato dagli artificieri. Non si tratta di una bomba. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi.