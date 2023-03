Lancia una bottiglia contro l'avversario al torneo amichevole di calcetto: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un siriano di 34 anni perché durante un torneo amichevole di calcetto avrebbe lanciato una bottiglietta contro un avversario, procurandogli delle lesioni.

Il fatto, avvenuto presso il campo sportivo di Castel del Piano, è stato denunciato dalla vittima che, dopo essersi recato al Pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per lesioni guaribili in dieci giorni, è andato in Questura per denunciare l’accaduto.

La vittima ha raccontato che, a seguito di un contrasto di gioco, aveva avuto una discussione con un avversario; improvvisamente, aveva sentito una violenta botta al viso. Caduto a terra, dopo un iniziale momento di disorientamento, si era reso conto che un giocatore della squadra avversaria gli aveva lanciato contro una bottiglietta.

Gli agenti, a quel punto, acquisite tutte le informazioni utili all’identificazione dell’uomo, hanno denunciato il 34enne per il reato di lesioni personali.