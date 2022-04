Lite al centro vaccinale anti Covid, interviene la polizia

Lite al centro vaccinale anti Covid, la polizia deve intervenire per riportare la calma. E' successo a Spoleto, in via Laureti. Tutto è partito quando l’infermiera presente in accettazione, verificato il nominativo dell’uomo, ha riscontrato che non aveva diritto ad essere sottoposto alla vaccinazione.

A quel punto l’uomo ha scatenato una discussione animata che neanche il successivo intervento dei medici è riuscita a placare ed ha chiamato la polizia.

All’arrivo degli agenti, identificato e sentito in merito ai motivi della discussione, l’uomo ha spiegato agli operatori di aver prenotato la somministrazione per quel giorno e che, al momento dell’accettazione, il personale sanitario gli ha detto di no. I medici hanno chiarito che c'era stato un errore dell’operatore che aveva prenotato l’appuntamento perché dalle verifiche effettuate risultava che non poteva essere sottoposto a vaccinazione contro il Covid-19.