Due attrazioni simili ai "Baracconi", battaglia legale tra giostrai e Comune di Perugia

Battaglia legale tra giostrai per l’attrazione simile ai “Baracconi” a Perugia.

Uno dei giostrai che in autunno partecipa al Luna Park di Perugia, difeso dall’avvocato Fabrizio Bosio, ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria contro il Comune di Perugia, difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, e contro un altro giostraio, chiedendo l’annullamento della determinazione del Comune di Perugia limitatamente alle parti in cui viene rigettata la richiesta di sostituzione di un’attrazione “poiché le rispettive richieste risultano in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 24 del Regolamento dello spettacolo viaggiante della Città di Perugia, nella parte in cui stabilisce che l’attrazione che si intende installare non deve essere identica ad un’attrazione presente nel Parco o, comunque, non avere la medesima denominazione nell’elenco Ministeriale”.

Il motivo del contendere è tutto nella similarità dell’attrazione, anche nel nome: “Labirinto di Cristalli” contro “Specchi Umoristici”. Essendo presente il primo, non si poteva autorizzare il secondo.

Il collegio giudicante del Tribunale amministrativo regionale, però, ha rigettato il ricorso senza entrare nel merito, ritenendo che non si può discutere il caso senza il diretto interessato, cioè il titolare dell’attrazione che ha sostituito quella simile. Il ricorso, infatti, verta sull’annullamento “della determinazione comunale anche nella parte in cui è stata accolta la richiesta di sostituzione e di installazione di attrazione presa in comodato d’uso e affitto per l’anno in corso”, costituendo un “interesse qualificato alla conservazione del provvedimento qui impugnato”.

La mancata notifica al controinteressato rende dunque inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.