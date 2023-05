Todi, percosse e minacce al vicino di casa: consigliere comunale a processo

Incontra un vicino e gli chiede conto di un messaggio inviato al padre e scoppia la lite, con tanto di referti all’ospedale e una citazione diretta a giudizio per un consigliere comunale di Todi.

Protagonisti della vicenda un 30enne, assistito dall’avvocato Angelo Frioni, e un 60enne, difeso dall’avvocato Antonino Ruggiano.

Secondo la denuncia sporta dal 30enne, a marzo dell’anno scorso, mentre si trovava in garage, aveva visto passare il 60enne e gli aveva chiesto spiegazioni per un messaggio che questi aveva inviato al genitore, invitandolo a chiedere scusa per questioni avvenute tra loro.

Secondo la denuncia, il 60enne si sarebbe scagliato contro il giovane, urlando “sei un coniglio come tuo padre”, strattonandolo e facendolo cadere prima contro una panchina e poi a terra.

Nella caduta il 30enne riportava delle contusioni al bacino e al braccio sinistro, nonché la rottura del vetro dell’orologio. La lite proseguiva con l’uomo che gridava all’aggredito: “Devi avere paura di me”. Dalla finestra vicina si affacciava il figlio del 60enne, minacciando di tirare un ferro da stiro all’indirizzo della vittima, la quale saliva in auto e andava in ospedale a farsi refertare le contusioni.

La Procura di Spoleto, sulla base della denuncia, ha disposto la citazione del 60enne, davanti al giudice di pace di Todi, con l’accusa di lesioni personali e minacce.