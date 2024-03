Poggiodomo rischia di perdere i fondi Pnrr, il Tar dà il via libera al voto d'urgenza

Voto d'urgenza contestato a Poggiodomo per la variazione di bilancio dopo che è stato comunicato che all’ente pubblico spettava un aumento del 15% dei fondi Pnrr.

Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria è stato presentato da una consigliera comunale, difesa dall'avvocato Luca Perticone, contro il Comune di Poggiodomo, 90 persone residenti, difeso dall'avvocato Valeria Tocchio, chiedendo l'annullamento della delibera di ratifica della variazione al bilancio di previsione 2022/2024 “che si era resa necessaria a seguito dell’incremento del 15% della preassegnazione di fondi PNRR per progetti di miglioramento della qualità viaria e rigenerazione urbana”.

Nel ricorso la consigliere lamenta l’impossibilità di analizzare tutta la documentazione il testo di proposta di delibera consiliare “per esercitare una votazione consapevole”.

Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto “è evidente che l’urgenza era senz’altro sussistente, in quanto la mancata adozione da parte della Giunta e la mancata ratifica nel termine avrebbe comportato per il Comune la perdita dei fondi Pnrr”.