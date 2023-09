Perugia, rubano uno scooter e provano a rivenderlo: due arresti e due denunce

Due tunisini di 25 e 20 anni sono stati arrestati, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Perugia, per il reato di furto aggravato. L'arresto è stato eseguito dalla Squadra mobile di Perugia.

I fatti che hanno portato all'arresto sono avvenuti il 26 agosto 2023, quando nel pomeriggio i poliziotti, di servizio a Fontivegge, hanno notato una persona, un pluripregiudicato di origine tunisina spingere un motociclo in via Settevalli, per poi parcheggiarlo in piazza Vassalli. L'uomo era seguito a poca distanza da un connazionale che si guardava continuamente attorno.

Dalle verifiche effettuate dagli agenti il motociclo risultava rubato pochi giorni prima. Così scattava l'appostamento per capire le intenzione dei due uomini.

Poche ore o dopo giungevano sul posto i due cittadini tunisini accompagnati da altri due connazionali. Uno di questi saliva sul mezzo e faceva per accenderlo e partire, ma veniva bloccato dai poliziotti, così come l'altro connazionale giunto insieme a lui. Gli altri due, quelli che avevano avuto in precedenza il possesso del mezzo, si davano alla fuga facendo perdere le loro tracce.

I due fermati venivano denunciati, oltre che per il reato di ricettazione anche perché trovati in possesso di coltelli. Analizzando i filmati delle telecamere e grazie alla testimonianza della vittima del furto, i due fuggitivi venivano identificati, rintracciati e arrestati.

Per uno il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e per l'altro l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.