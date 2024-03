Razzia in pieno pomeriggio: i ladri assaltano un appartamento al terzo piano

Razzia in pieno pomeriggio ad Assisi: appartamento al terzo piano assaltato dai ladri. A riportare la notizia La Nazione Umbria. Secondo la ricostruzione del quotidiano i predoni hanno preso di mira un appartamento al terzo piano di un palazzo in viale Umberto I, fra le 18 e le 19, arrampicandosi lungo una grondaia e aprendo una finestra con un piede di porco. Sono stati portati via gioielli e denaro. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.