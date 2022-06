LA SEGNALAZIONE Ancora una rissa tra via Canali e via Campo di Marte: alcol, bottiglie e sangue sulle scale

Massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine sulla presunta rissa che nella notte tra sabato e domenica si è sviluppata nella zona di via Canali fino a poi coinvolgere la zona di via Campo di Marte, con fuga finale dietro la stazione. Diversi i cittadini che. svegliati da urla, hanno visto 4 persone, stranieri, forse sotto l'effetto dell'alcol che prima hanno iniziato a vociare, poi a sfidarsi fino ad arrivare a colpi di bottiglia o di coltello. Alcuni minuti di delirio, secondo alcuni testimoni che abbiamo ascoltato, e poi il silenzio quando sono arrivati i Carabinieri allertati dai residenti. Unica prova: la scia di sangue ritrovata su diverse scale e piazzali (che pubblichiamo). La zona di Fontivegge nonostante pattuglie e arresti si conferma una delle zone più difficili della città di Perugia. La video-sorveglianza potrebbe aiutare gli inquirenti per ricostruire la rissa e rintracciare i partecipanti. In molti puntano il dito su certi negozietti etnici, ritrovo di cittadini stranieri, che non rispetterebbero le regole su alcol e orari alimentanto scontro tra clan rivali o ubriachi. Afro-Shop che il Questore, in verità, tiene sotto controllo da tempo e molte volte con il pugno di ferro ha chiuso per un periodo temporaneo in nome dell'ordine pubblico.