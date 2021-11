INVIATO CITTADINO Piazza Cavallotti, un intasamento insopportabile dopo impalcature: ecco come fare per risolvere il problema

Piazza Cavallotti. Un intasamento insopportabile quello che fa seguito al posizionamento dell’impalcatura per il rifacimento dell’Isola della cattedrale (foto 1. “La malattia”). I buxi che fanno sosta, furgoni professionali della ditta che monta i ponteggi, consegne di merci, più qualche furbetto che approfitta del bailamme del momento. C’è di che mettersi le mani fra i capelli. E la Municipale non può presidiare stabilmente questo segmento dell’acropoli. Allora che si fa? Si fa marcia indietro. L’unica decisione giusta è quella di decongestionare, favorendo la diaspora dei veicoli. Specie quelli che presiedono all’erogazione di servizi pubblici, come i buxi delle linee Z.

Così si torna, almeno temporaneamente, allo stratus quo ante. Come? Facendo capolinea dei buxi nell’area compresa fra il Caffè Morlacchi, temporaneamente chiuso, e la biblioteca interdipartimentale ex Gelsomini (foto 2, “La terapia”), proprio davanti a Palazzo Manzoni-Alfani. Gli spazi sono stati liberati e delimitati. Occorre evitare che ci si fermino i soliti abusivi. Come spesso accadeva… al calare delle tenebre. Decisione eccellente. Purché sia temporanea.

Non sono infatti venute meno le ragioni che avevano determinato lo spostamento dei capolinea buxi in piazza degli Aratri, davanti alla barbieria e al negozio Stranger Corner. Infatti la piazza Morlacchi era dominata da un caos insopportabile, con blocchi delle vetture dei residenti i quali chiedevano solo di poter rientrare a casa e rimettere le auto in garage. Colpa anche di assembramenti di giovani clienti del bar oggi chiuso. L’importante è che la Municipale vigili e si eviti l’assembramento di vetture in sosta irregolare fra Palazzo Manzoni, sede della ex Facoltà di Lettere e Filosofia, e la zona adiacente a Palazzo Bianchi. Peraltro la prossima riqualificazione della piazza impone un elevato livello di attenzione.