INVIATO CITTADINO L’isola della cattedrale e il risanamento della facciata. Via Maestà delle Volte si protegge la Fontana di Angelini

L’isola della cattedrale circondata dal palco per il risanamento della facciata. Via Maestà delle Volte ferve di attività in relazione alle opere messe in atto a protezione della Fontana di Angelini (1928) in finto stile medievale. Anche piazza Cavallotti è già invasa da tubi e tavole. Che proseguono il proprio percorso fino a via Baldeschi. Non così in via delle Cantine dove il palco verrà messo in opera in un secondo momento. Si sono per ora realizzate solo protezioni per il cancello e altri infissi.

Ci spiegano, infatti, che non avrebbe senso chiudere anche questa strada. Tanto i lavori con azioni di pulizia, risanamento e riqualificazione della facciata proseguiranno con gradualità. Dunque vale la pena di operare in via Baldeschi e poi risalire per via delle Cantine. Intanto, le aperture del percorso degli scavi vengono protette con tavole a scopo provvisionale. Arrivati in cima a via Ulisse Rocchi, riprende la pannellatura di cantiere che si dipana per piazza Danti.

Giunge davanti all’ingresso frontale della cattedrale e si snoda fino a piazza Grande. Di fatto, l’intera isola della cattedrale è impegnata dalle impalcature. Anche il campanile è circondato dai ponteggi, il cui trasporto abbiamo in precedenza documentato [INVIATO CITTADINO Piazza IV Novembre, i lavori alla cattedrale diventano "spettacolo" (perugiatoday.it)]. Ottima occasione per mettere mano a un lavoro che adesso si può fare a risparmio, approfittando delle provvidenze governative, note col nome di bonus facciate.