INVIATO CITTADINO Fervono i lavori sul terrazzone della struttura parrocchiale di San Donato all’Elce

Fervono i lavori sul terrazzone della struttura parrocchiale di San Donato all’Elce. Si lavora fattivamente per riqualificare quella superficie, ormai divenuta malsicura e degradata. Sarà un punto di aggregazione e socialità. Vive le attese dei residenti che avevano lungamente auspicato un proficuo riuso e un ritorno all’utilizzo. All’epoca della sua costruzione – qualche decennio fa – quello spazio era utilizzato per il pattinaggio. Poi, dopo anni di abbandono e degrado, c’era cresciuta erba alta. C’era stato addirittura chi aveva pensato, e proposto, di trasformarlo in un parcheggio. Un vero sacrilegio, ricordando i buoni propositi di monsignor Nazareno Bartocci che quella struttura aveva voluto. Ora, fortunatamente, sono in atto lavori di riqualificazione dell’immobile che fu palestra, scuola di teologia e tanto altro.

Ne abbiamo parlato in un precedente servizio [Elce, chiesa di San Donato: quel terrazzo diverrà prototipo di sport, cultura e socialità (perugiatoday.it)]. Quel terrazzone potrà diventare centro di aggregazione per iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale. Dunque cinema all’aperto, sede di Mercatino, spazio per attività sportive. Insomma: una serie di funzioni che renderanno onore alle ragioni per le quali fu creato. Intanto sono state rimosse le piastrelle in catrame ormai ammalorate. Ora si procede al distacco delle guaine isolanti che verranno a breve sostituite con elementi termosaldati. Poi la finitura di superficie e tutto il resto. Uno spazio riguadagnato a un uso sociale e civile.