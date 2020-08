Auto si ribalta nel fossato: passeggeri in ospedale, vettura recuperata con la gru

Auto ribaltata e corsa finita in un fossato, con i passeggeri trasportati all'ospedale di Terni. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi (lunedì 31 agosto) in una strada dello spoletino, in località San Giacomo, dove è intevenuta la squadra locale dei Vigili del Fuoco insieme al personale medico del 118.

Impegnative sono state le operazioni per il recupero della vettura, riuscito grazie all'intervento dell'autogru dei vigili del fuoco arrivata da Perugia.