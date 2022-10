Incidente sulla Pievaiola, Castiglione del Lago sotto choc per la morte di Luka

Luka Cifci faceva il cuoco. Da una decina di anni di viveva a Castiglione del Lago, dove era arrivato da Atene. Il giovane è morto alba di oggi nell'incidente che si è verificato lungo la strada Pievaiola, all'altezza di Strozzacapponi. Il giovane era in auto con tre amici, sul sedile posteriore. Il conducente, secondo una prima iptesi, avrebbe perso il controllo dell'auto nei pressi di una rotatoria, finendo contro il guardrail.

Nell'urto, il 23enne sarebbe stato sbalzato fuori. E' morto praticamente sul colpo. Feriti in modo lieve gli altri tre giovani. Accertamenti in corso sull'accaduto e sulle possibili cause, tra le quali sembra prevalere l'eccessiva velocità.