Donna investita a Ponte San Giovanni: trasportata in ospedale a Perugia

L'incidente in via Atalanta: di 30 giorni la prognosi emessa dai medici del nosocomio perugino

Ancora un investimento sulle strade dell'Umbria alla fine di un settembre 'nero' per quanto riguarda gli incidenti stradali. Poche ore dopo lo scontro di San Martino in Colle costato la vita a un giovane 18enne e il frontale a Ferro di Cavallo, con un 59enne ricoverato in prognosi riservata, nel pomeriggio di ieri (mercoledì 29 settembre) una donna di origine straniera è stata invece investita a Ponte San Giovanni.

Trasportata all'ospedale di Perugia, è stata presa in cura dai medici del nosocomio che hanno emesso per lei una prognosi di 30 giorni. Sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle ore 17 in via Atalanta, è intervenuta la Polizia locale di Perugia per effettuare i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell'accaduto.

