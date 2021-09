Tragico tamponamento a catena sulla statale 75 Centrale Umbra: muore un uomo di 69 anni

L'incidente all'altezza di Ospedalicchio in direzione Foligno, coinvolti sette veicoli: sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Una ragazza in codice rosso, code e rallentamenti

Tragico tamponamento a catena nella mattina di oggi (venerdì 24 settembre, intorno alle ore 9.30) sulla strada statale 75 Centrale Umbra. Sette i veicoli coinvolti nell'incidente, avvenuto all'altezza di Ospedalicchio (Bastia Umbra) in direzione Foligno, che è stato purtroppo fatale a un uomo di 69 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 per verificare le condizioni delle persone coinvolte nello scontro (na ragazza trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia) e la polizia stradale, al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Il traffico nel frattempo è rallentato in attesa che vengano rimossi i mezzi coinvolti (chiusa la carreggiata in direzione Foligno).

Ore 11 - Come comunicato da Anas sulla strada statale 75 'Centrale Umbra' è "temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Foligno, all’altezza di Ospedalicchio in provincia di Perugia. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incidente. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria, per permettere le operazioni di rimozione dei veicoli. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile".

