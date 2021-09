Incidente a Perugia: frontale a Ferro di Cavallo, 59enne in ospedale in codice rosso

Un incidente è avvenuto lungo la Trasimeno ovest tra Ferro di Cavallo ed Ellera di Corciano. Due auto si sono scontrate nel lungo rettilineo che conduce dalla rotatoria con l'Elefantino all'uscita del raccordo Perugia-Bettolle.

L'incidente si è verificato nell'orario di uscita dalle scuole. Due vetture si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, e uno dei due conducenti è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Si tratta di un perugino di 59 anni.Secondo quanto appreso da PerugiaToday non sarebbe in pericolo di vita.

Il secondo automobilista ha riportato lievi traumi ed è stato medicato dal personale del 118 sul posto.

L'incidente ha provocato lunghe code nella trafficata arteria di collegamento in un orario di punta. Disagi che vanno ad aggiungersi alla terribile mattinata di traffico che ha toccato la città, con lunghe code e ritardi a causa di due incidenti tra Fontivegge e via Angeloni.