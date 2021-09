Perugia, scooter si scontra con un'auto: inutile la corsa in ospedale, morto un ragazzo di 18 anni

L'incidente è avvenuto nella serata di martedì (28 settembre) nella frazione di San Martino in Colle: vani i soccorsi del 118 e il viaggio verso il Pronto Soccorso, dove il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo

Tragico incidente stradale nella frazione perugina di San Martino in Colle. A perdere la vita un giovane di 18 anni che intorno alle ore 20 di martedì (28 settembre) ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto mentre era in sella al suo scooter. Vani i soccorsi del 118 e il viaggio verso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Perugia, dove il ragazzo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul luogo dello scontro è intervenuta la Polizia locale del capoluogo per effettuare i rilievi necessari a stabilire le dinamiche dell'incidente.