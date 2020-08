Incidente alla rotatoria, con l'auto investe signora in bicicletta: 52enne in ospedale

Con l'auto ha investito una signora che stava passando con la bicicletta. E' accaduto oggi, intorno alle 8.30, presso la rotatoria tra viale del Polacchino e viale Abetone a Città di Castello.

Una signora di 84 ani, alla guida della sua autovettura Lancia Y, in transito su viale del Polacchino, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, ha investito una donna di 52 anni che, in sella alla propria bici, proveniva da viale Abetone.

Sia la conducente dell'auto che la signora in bici sono residenti a Città di Castello. Oltre alla Polizia municipale di Città di Castello che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta sul posto un ambulanza del 118 che ha trasportato la conducente della bici presso l'Ospedale di Città di Castello per gli accertamenti del caso.