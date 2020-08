Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, tre feriti

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata di mercoledì 12 agosto. Due i veicoli coinvolti nello schianto all'altezza di Passignano sul Trasimeno, in direzione Siena. Un'auto si è anche rovesciata su un fianco. Tre i feriti, soccorsi dal 118. Le ambulanze hanno trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia un 54enne in codice giallo e in codice verde una ragazza di 32 anni e un 46enne. La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.

