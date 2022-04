Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, camion si schianta contro il guard rail

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle nel primo pomeriggio di giovedì 28 aprile. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro il guard rail all'uscita della galleria di Magione, in direzione Perugia. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia stradale e personale Anas. Il mezzo pesante ha riversato del gasolio sulla strada. Traffico in tilt.