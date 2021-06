Incidente sul Raccordo a San Faustino, camion contro il guardrail e traffico completamente bloccato

I mezzi di soccorso hanno dovuto percorrere un tratto contromano per raggiungere il mezzo incidentato. Il conducente trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso

Un camion si è intraversato e all’altezza dell’uscita San Faustino, del raccordo Perugia-Bettolle, in direzione nord, verso Corciano.

Il conducente del mezzo è stato trasportato al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice rosso. In seguito dall'ospedale si è appreso che le condizioni del conducente, un 50enne, non destano preoccupazione e le sue ferite sono giudicate lievi. Sempre da quanto si apprende l'uomo avrebbe accusato un malore, perdendo il controllo del mezzo pesante. Le sue condizioni sono stazionarie. Nell'incidente ha riportato politraumi di diversa entità.

Forti rallentamenti e lunghe code su entrambe le carreggiate. I Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il 118 hanno dovuto raggiungere il punto dell’incidente utilizzando la carreggiata opposta, contromano.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo ha sbandato, ha urtato il guardrail e si è intraversato. Il traffico è tutto bloccato in direzione nord, mentre in carreggiata sud scorre molto lentamente e si sta provvedendo a chiudere una corsia per far defluire il traffico.