Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle nella serata di mercoledì 22 giugno. Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate all'altezza di Terrioli, nel comune di Corciano.

Due i feriti, soccorsi e portati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto vigili del fuoco, 118, personale Anas e polizia stradale.