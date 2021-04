Tragedia lungo la strada, si ribalta con l'auto nel fosso: muore donna di 48 anni

L'incidente si è verificato a Passaggio di Bettona, frazione dell'omonimo Comune. Inutili i soccorsi per la conducente

Non c'è stato nulla da fare per una donna di 48 anni, rimasta vittima di un drammatico incidente stradale a Passaggio di Bettona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico-sanitario del 118. Presenti anche le forze dell'ordine che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto in quel punto di strada.

Secondo una prima ed iniziale ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un incidente autonomo: l'auto sulla quale viaggiava la 48enne è finita fuori strada per poi ribaltarsi e finire dentro un fosso. Inutili, putroppo, i tentativi per strappare alla morte la giovane donna.

Seguono aggiornamenti