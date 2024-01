Drammatico incidente sul lavoro: Andrea muore a 49 anni

Drammatico incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 11 gennaio a Valfabbrica. Andrea Serpericci, operaio 49enne residente a Todi, è morto durante il trasporto all'ospedale di Perugia dopo essere stato travolto da uno smottamento durante gli scavi per la sostituzione delle tubature.

Sul posto i carabinieri guidati dal comandate Mario Righetti, il personale dell'ispettorato del lavoro, i tecnici dell'Usl e il magistrato di turno Gennaro Iannarone che ha già disposto l’autopsia. Secondo le ricostruzioni molto probabilmente verrà aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagini in corso per chiarire la dinamica del drammatico incidente.