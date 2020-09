Umbria, incidente lungo la E45: muore motociclista, strada chiusa al traffico

Tragedia lungo la E45 nel tardo pomeriggio di domenica 27 settembre. Una moto - per causa ancora in fase di accertamento - è uscita di strada. Nell'incidente il centauro alla guida è morto. Nell'incidente che si è verificato all'altezza di Acquasparta non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto il 118, la polizia stradale e il personale dell'Anas. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nota di Anas - "A causa di un incidente, il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni lungo la strada statale 3 bis “Tiberina” nel territorio comunale di Acquasparta, in provincia di Terni, in corrispondenza del km 24,300. Il sinistro ha coinvolto una moto che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada, provocando il decesso del motociclista. Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti subito il personale del 118, le squadre Anas e le Forze dell’ordine per le operazioni di soccorso, per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare in piena sicurezza la circolazione nel più breve tempo possibile".