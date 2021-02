Tir cisterna sbanda e finisce fuoristrada sulla Pian d'Assino a Camporeggiano

Intervento dei Vigili del fuoco di Città di Castello e Perugia per travasare 17mila litri di gasolio e recuperare il mezzo pesante

Incidente a Cam poreggiano, questa mattina. Un tir cisterna che trasportava carburante, è uscito di strada finendo, rovesciato su un fianco, nel terreno a bordo carreggiata. L'autista è uscito illeso dall'abitacolo.

La squadra dei Vigili del fuoco di Città di Castello sta operando lungo la Pian d’Assino, a Camporeggiano, per recuperare il mezzo pesante finito fuori strada.

Il m ezzo pesante si è adagiato su un fianco dopo essere uscito di strada e le operazioni dei Vigili del fuoco sono particolaremente lungeh, in quanto prima di iniziare il recupero del mezzo è necessario svuotare la cisterna dei 17mila litri di gaolio che trasportava.

Una volta avvenuto il travaso del combustibile si potrà intervenire sul tir. La squadra di Città di Castello verrà avvicendata con una della centrale di Perugia per non sguarnire la zona di competenza per troppo tempo.