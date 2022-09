Incendio nella cabina-centrale Tim a Fossato: domate le fiamme, indagini in corso (foto e video)

Un incendio si è verificato all'interno della cabina-centrale della compagnia telefonica Tim. L'allarme è scattato intorno alle 16 quando il fumo copioso usciva dalla struttura che si trova sulla montagna Cima Mutali, nel comune di Fossato di Vico. Provvidenziale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Gaifana che hanno in poco tempo domato le fiamme, messo in sicurezza gli impianti e avviata l'inchieste per capire le cause delle fiamme.

