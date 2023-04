Incendio nella notte, ordinanza urgente "a tutela della salute pubblica"

Incendio nella notte al Maury's di Bastiola, ordinanza urgente del sindaco di Bastia Umbria a tutela della salute pubblica. Ecco le regole dopo il rogo, valide per un raggio di tre chilometri dal luogo dell'incendio.

"Il sindaco - spiega una nota - vista la nota congiunta dell’Arpa Umbria e della Usl Umbria 1 acquisita al protocollo comunale numero 13272, sulla base di quanto accertato ed in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente ordina quanto segue per un raggio di 3 km dal luogo dell'incendio: divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all’esterno e destinati agli animali; limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti fino ad accertamenti".