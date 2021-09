Provocano incendi per bruciare le potature d'albero: due persone denunciate

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri forestali di Perugia per due incendi avvenuti il 12 agosto ad Assisi e il 23 agsoto a Gualdo Tadino.

Per il primo incendio, provocato dalla bruciature dei residui delle operazioni di potatura, in via Francesca ad Assisi, è stato denunciato il proprietario del terreno. I Carabinieri forestali, i Vigili del fuoco e il personale dell'Agenzia forestale regionale, erano intervenuti per domare le fiamme divampate in un terreno dove un uomo stava bruciando le potature di un vigneto. A causa del vento, però, le fiamme avevano avvolto anche la vegetazione circostante, minacciando anche il centro abitato di Assisi.

A Gualdo Tadino, invece, il 23 agosto la situazione era subito apparsa più grave, con 13 ettari di terreni agricoli e 3 di bosco, andati in fumo per un incendio partito da alcune sterpaglie in fiamme. Anche in questo caso il proprietario del terreno stava bruciando residui di potature e sfalci, ma il vento ha esteso le fiamme. Per domare l'incendio era dovuto intervenire anche un Canadair.

Le due persone sono state denunciate alla Procura di Perugia per incendio colposo.