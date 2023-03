Incendio in una casa, anziano tenta di spegnere le fiamme: salvato dai vigili del fuoco e portato d'urgenza in ospedale

Incendio in un'abitazione di Città di Castello, anziano salvato dai vigili del fuoco e portato d'urgenza in ospedale. È successo a Città di Castello. L'uomo, 85 anni, ha tentato di spegnere le fiamme, ma è rimasto intossicato dal fumo. Fortunatamente i vigili del fuoco sono arrivati in tempo e lo hanno portato fuori dall'appartamento in fiamme. L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sul posto anche la polizia.